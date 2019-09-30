Франция отправила в последний путь Жака Ширака

Гроб с усопшим выставили в парижском доме инвалидов. Очередь из желающих проститься граждан растянулась на километры.
Лидеры других государств тоже захотели попрощаться с экс-президентом Франции. Всего около 30 президентов, среди которых и Владимир Путин. А США, в свою очередь, по решению Дональда Трампа будут представлены лишь главой дипмиссии.
"Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. <...> Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров", – так высказался об экс-президенте Франции Путин.
Напомним, Ширак скончался умер 26 сентября на 87-м году жизни. Согласно опросам общественного мнения, треть граждан страны считают Жака лучшим президентом страны, рассказывает "ТВ Центр".
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