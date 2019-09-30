Новость о русском спецназе в Норвегии назвали фейком

Норвежские СМИ распространили новость о российских спецназовцах, которые ведут разведку местности на территории архипелага Шпицберген, а также на материковой части страны. Как пишет AldriMer, русских заметили американцы.
В российском посольстве в Осло назвали подобные сообщения провокацией и фейком, отметив, что они не имеют ничего общего с действительностью, передает РИА ФАН. В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, добавил в разговоре с НСН, что Россия не будет реагировать на выпад со стороны норвежцев, "так как это не её проблемы".
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