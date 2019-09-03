Мэр Златоуста подал в отставку

Депутаты Златоуста согласовали отставку мэра города Вячеслава Жилина, который заявил о досрочном сложении полномочий, передает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.
По словам Жилина, он принял взвешенное и самостоятельное решение. Как заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, новый мэр города должен быть избран до 1 ноября. Как отмечает Ura.ru, на этот пост уже есть несколько кандидатов.
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