"Сложные чувства": Путин обратился к Эрдогану

В Анкаре состоялся трехсторонний саммит с участием президентов Турции, Ирана и России. Владимир Путин провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом и поделился своим взглядом на происходящее в Сирии.

Переговоры Путина и Эрдогана продлились два часа – в два раза больше, чем ожидалось. В центре обсуждения оказалась ситуация в Сирии, а также возможные пути решения.

"Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться очень острой", – обратился российский лидер к своему турецкому коллеге. Он отметил, что то, что происходит в этом регионе, критически важно не только для сохранения территориальной целостности Сирии, но и влияет на безопасность соседних государств.

Кроме того, заставляет обратить на себя внимание ситуация в Идлибе, где увеличилась активность террористических группировок. "Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов и, тем более, служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций", – подчеркнул Владимир Путин.

"Уважаемые коллеги, нам сообща нужно принять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы", – заключил президент России.

При этом Владимир Путин, обращаясь и к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, и к лидеру Ирана Хасану Рухани, подчеркнул, что все шаги по обеспечению безопасности в регионе должны предприниматься исходя из принципа сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. "Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", – рассказал российский лидер.