Донбасс попросился в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после выполнения минских договоренностей ДНР, в идеале, хотела бы войти в состав России. Об этом сообщает НСН.
По его словам, сейчас у руководства стоит задача максимально интегрироваться с Россией. Но пока Киев не выполнил свою часть минских соглашений, а именно – не закрепил в конституции особый статус республик. Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что время от времени глава республики "озвучивает шизофрению".
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