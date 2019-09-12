Донбасс попросился в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после выполнения минских договоренностей ДНР, в идеале, хотела бы войти в состав России. Об этом сообщает НСН.

По его словам, сейчас у руководства стоит задача максимально интегрироваться с Россией. Но пока Киев не выполнил свою часть минских соглашений, а именно – не закрепил в конституции особый статус республик. Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил в эфире НСН, что время от времени глава республики "озвучивает шизофрению".