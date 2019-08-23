"Иной подход": дерзкий план провокатора Трампа провалился

О том, что полностью зеркальный ответ на агрессивную политику президента США Дональда Трампа будет ошибкой, рассказал капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков. Все дело в разных исходных данных.
"Американцы создают угрозу нашей территории. А мы, разрабатывая ракету средней дальности, создаем угрозу другой территории – Европе, Японии, но не США", – цитирует НСН эксперта. Поэтому, уверен он, Россия должна предпринять ответные шаги, однако они не должны быть полностью зеркальными. Например, отечественные военные должны иметь возможность развернуть дешевые и недорогие системы, дальность действия которых покрывает американскую территорию.
"Если ответ будем симметричным, то США ничего не почувствуют, а только порадуются. Тогда они достигают своей цели: отвлекают ограниченный российский экономический потенциал", – подчеркнул Константин Сивков.
Однако рассчитывать на то, что провокация Дональда Трампа удалась, американским властям не приходится. "Я не думаю, что мы каким-то образом будем втянуты в гонку вооружений. У нас оборонительная доктрина, иной подход. Никаких агрессивных замыслов у нас нет", – цитирует телеканал "360" члена Совета Федерации Франца Клинцевича.
Об этом же во время обсуждения возможных ответных мер с Советом Безопасности России говорил президент страны Владимир Путин. "Мы, как вы знаете, никогда не хотели, не хотим и не будем втягиваться в затратную, разрушительную для нашей экономики гонку вооружений", – подчеркнул он.
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