Трамп заговорил о покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксена за отказ обсуждать вопрос продажи Америке Гренландии. По словам Трампа, такая сделка – хорошая идея.
"Дания теряет из-за этого $700 млн в год", – сказал Трамп, отметив, что отказ Фредериксена от дискуссии был "злобным и неуместным". Такую точку зрения американский лидер озвучил в среду, беседуя с журналистами в Белом доме перед вылетом в штат Кентукки для участия в предвыборных мероприятиях.
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