Бывшего президента Киргизии обвинили в покушении на убийство

Генпрокуратура Киргизии предъявила обвинение бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. Он был задержан на минувшей недели, передает телеканал "360".
Экс-главе государства вменяют организацию покушения на убийство и организацию массовых беспорядков. По словам представителя ведомства, уголовное дела были возбуждены после событий 7-8 августа, когда спецназ штурмовал дом Атамбаева.
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