Порошенко вызвали на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве, сообщает Life. У здания собрались активисты с плакатами и лозунгами против бывшего главы Незалежной. Их теснят сторонники политика, пытаясь блокировать крики сиренами. На месте дежурят несколько десятков правоохранителей.
Ранее сообщалось, что ГБР засекретило всю информацию об уголовных делах в отношении Порошенко. По последним данным, открыто 13 производств, отмечает НСН.
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