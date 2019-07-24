Как России выстоять в информационной войне

Сегодня ни для кого не секрет, что мир находится в условиях ожесточенной войны. Вот только война эта совсем не похожа на те конфликты, что сотрясали неспокойный XX век. Ведется она перманентно при использовании преимущественно экономических и информационных методов, лишь иногда выливаясь в локальные горячие очаги.

Центральной причиной таких изменений стал стремительный рывок человечества в науке и технике, произошедший за последние сто лет. Во-первых, появились различные виды грозного оружия массового поражения: ядерного, химического, биологического. А сейчас правит балом другой тренд – разрабатываются вооружения узконаправленного действия, например, способные уничтожать человеческую массу избирательно по некоторым биологическим "маркерам". А также системы точечного, индивидуального действия, которые должны обеспечить устранение конкретных персон, в идеале дистанционно и практически без шансов для объекта укрыться от смертоносного воздействия даже, казалось бы, в неприступном убежище.

Все это в комплексе делает крупномасштабную горячую войну вещью сверхразрушительной и малопредсказуемой. Поэтому сильным мира сего, от чьих решений зависит, начнется ли сегодня горячий конфликт или нет, приходится действовать тонко и без резких движений. Никому не хочется, даже одержав победу, стать королем радиоактивной помойки, а уж тем более попасть под раздачу и потерять все. Так что, как ни парадоксально, стоит сказать спасибо всем этим смертоносным "игрушкам" за то, что они у нас, людей, в определенный исторический момент появилось. Иначе противоречия между социальными системами и различными группами так бы и решались "дедовскими" методами, но уже на новом технологическом витке. И, возможно, ужасы Второй мировой войны показались бы детской сказкой.

Другой аспект бурного технического прогресса – глобализация. Превосходный уровень пространственной коммуникации "сжимает" пространство Земли, наднациональный капитал размывает государственные границы, массовая культура подпирает традицию, на смену структурированным обществам приходит аморфная "толпа индивидов". В таких условиях вес и важность информации увеличивается на порядки. Здесь можно вспомнить известную фразу, которую приписывают Натану Ротшильду: "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Спустя многие годы, она стала лишь еще более актуальной. Информационно-психологическая война теперь полноправный вид ведения боевых действий.

Эволюционный отбор, конкуренцию и борьбу за ресурсы никто не отменял. И поэтому наряду с танками, военными самолетами и подводными лодками, чья важность, безусловно, очень высока, стройными рядами с конвейера сходят яркие блокбастеры, умные книги, душевные песни, аналитические блоки в СМИ и горячий интернет-контент. И Россия в этом аспекте, увы, находится далеко не на лидирующих позициях. На наших сограждан со всех сторон обрушиваются переписанные учебники истории, модные каталоги, лощеные картинки красивого образа жизни и прорывные (псевдо)гуманистичесие толерантные моральные нормы… Эти вещи "работают по площадям" не хуже самых мощных снарядов, но всегда попадая точно в цель – в голову.

Задачи продуцента, имеющего сейчас возможность вести информационный "огонь на подавление", просты. Навязать окружающим образы прошлого, настоящего и будущего, которые для него выгодны, обеспечивают доминирование, безопасность и процветание. При этом уничтожить в зародыше любые возможные альтернативные проекты, идущие вразрез с его интересами.

Именно поэтому нас приучают смотреть на самих себя, свои действия и чаяния сквозь призму оценок "старшего брата", якобы более цивилизованного и успешного. Навязывают интерпретации исторических событий, поливая наше прошлое черной краской и формируя национальный "комплекс неполноценности", продавливают "экспортные" заведомо проигрышные экономические и социальные модели, которые в ключевых моментах отличаются от тех рецептов, которые используют лидеры для своего внутреннего потребления; создают всеобщую смысловую и культурную базу, где есть возможность "заказывать музыку".

Не очень приятная правда состоит в том, что за фасадной риторикой о культурной интеграции, повсеместном обеспечении гражданских прав и свобод, решении глобальных проблем современности и прочим скрывается самая обычная игра в "царя горы", где актерами выступают национальные и наднациональные структуры, а за их спинами, если копнуть глубже, масштабные биологические и энергетические эволюционные процессы. Места под солнцем не хватит на всех (по крайней мере в существующем положении вещей), и те, кто уже находится на вершине, просто и без затей бьют сапогами по пальцам рук тех, кто пытается карабкаться снизу.

Цель в этом противостоянии с информационной точки зрения – мобилизовать энергию масс в своей системе и подавить у оппонентов. Своим элементам – привить национальную гордость, здоровый эгоизм и наглость, уверенность в своих силах, подкрепленную опытом прошлых побед и успехов, творческий потенциал и устремленность в будущее, а противнику – апатию и безынициативность. Обесценить в его глазах собственные достижения, дополнив необходимостью перманентно "платить и каяться", постоянно распылять энергию, реагируя на ситуационные событийные раздражители и муссируя вторичную повестку дня.

Что же делать России в данных условиях, как выстоять и победить? Важнейшая проблема – идейный вакуум и неопределенность нынешнего состояния нашего социума. После распада СССР и хаоса 1990-х вроде бы настал период подъема, наведения порядка, роста и наращивания мощи. Однако по-прежнему в культурном поле отсутствуют новые внятные ответы на "извечные" вопросы, отвечающие за формирование общей для людей ценностной шкалы и разделяемого большинством вектора развития, в совокупности - идеологии. Кто мы, куда и зачем мы идем? Какого будущего хотим, как и что для этого нужно делать? И если у элиты, скорее всего, имеются соображения по данному поводу, народ в их содержание толком не посвящен.

Сейчас мы по-прежнему, несмотря на некоторый отвоеванный суверенитет, по сути остаемся включены в глобальную игру по чужим правилам. Взять верх в таком противостоянии принципиально невозможно. А чтобы попытаться вести собственную игру, завладеть инициативой, помимо военных, экономических, научных и культурных успехов (они, безусловно, важны) необходим собственный созидательный солидарный проект будущего, который будет отражать интересы безопасности и благосостояния общества при сохранении его высокого тонуса и устойчивого прогрессивного развития. Только так можно мобилизовать массы, заставить их с энтузиазмом совершать невозможное во имя "светлого будущего", активно работать не только на свое личное, но и на общественное благо.

Это крайне непростая задача, необходимыми, но не достаточными условиями решения которой являются культурная и интеллектуальная независимость нашей страны, опора на успешный эмпирический опыт прошлого и естественнонаучный конструкторский подход, определение масштабных амбициозных объединяющих целей и смыслов, поиск путей преодоления внутренних проблем и противоречий и так далее.

Кое-какие созидательные шаги делаются действующей властью уже сейчас. Но, реальность, увы, такова, что перелом системной инерции и качественные изменения происходят, как правило, только в условиях наступления острых кризисов, когда старые механизмы и схемы больше не работают, а экстремальная обстановка требует радикальных решительных действий. Но думать в этом направлении стоит уже сейчас, чтобы быть готовыми к кардинальным переменам и хотя бы примерно понимать "где брод".