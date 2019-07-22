Турчинов заявил о готовности украинцев "стать рабами"

Бывший руководитель украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем Facebook прокомментировал результаты выборов в Верховную раду, отметив, что украинцы "готовы обменять свободу на рабство".
В частности, Турчинова удивили неплохие результаты оппозиционных партий, которые он считает пророссийскими. Бывший чиновник отметил, что сожалеет по этому поводу, и добавил, что украинцев "не научила история страны и всего человечества, что сытого и уютного рабства не бывает".
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