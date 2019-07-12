В России высмеяли бессильные США
"В Вашингтоне продолжают питать иллюзии, что на Россию можно надавить с помощью санкций", – говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства. В МИД напомнили, что находящаяся под контролем Демократической партии Палата представителей Конгресса США внесла в законопроект о военном бюджете страны запрет для американцев на операции с российскими ценными бумагами.
Подобное предложение является попыткой оказать на Россию экономическое давление, однако полагать, что подобный шаг испугает страну, крайне наивно со стороны авторов инициативы, отметили в Министерстве иностранных дел. Всего же в Конгрессе на рассмотрении находятся порядка 20 законопроектов, в том или ином виде предусматривающих антироссийские санкции.
"Для целого ряда американских законодателей выдвижение подобных инициатив, в большинстве ограничивающихся популистскими заявлениями, превратилось в одно из основных занятий. Однако проявление русофобских инстинктов в таких масштабах скорее отражает бессилие", – подчеркнули в МИД.
Пикантности ситуации добавляет тот факт, что с 2011 года Вашингтон более 70 раз прибегал к реальным санкционным мерам в отношении Москвы, однако так и не смог хоть как-то изменить независимый внешнеполитический курс страны. Если же смотреть на ситуацию в экономическом разрезе, то американские власти осложняют жизнь в первую очередь собственным гражданам.
"Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет", – подчеркнули в дипломатическом ведомстве.
Дипломаты предложили американским политикам задуматься о том, чтобы перестать прибегать к бессмысленным санкциям против России. Подобные выпады не только демонстрируют всему миру бессилие США, но и вредят простым американцам.
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