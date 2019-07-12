В России высмеяли бессильные США

Министерство иностранных дел России выпустило официальный комментарий в связи с новыми антироссийскими санкционными инициативами США. Сил на то, чтобы действительно повлиять на решения Москвы с помощью подобных мер, подчеркнули в ведомстве, у Вашингтона нет.

прочитано 365 раз