На Украине арестованы пять российских самолетов

Суд на Украине наложил арест и запретил эксплуатацию пяти самолетов "Руслан", принадлежащих российской компании "Волга-Днепр". Об этом сообщает RT.
В решении суда говорится, что любым лицам на территории Украины запрещается взлет, посадка и другие действия с указанными воздушными судами. С таким требованием в суд обратилась Нацполиция Незалежной. В ведомстве, в частности заявили, что летная годность самолетов была продлена с нарушениями законодательства. Вину за это украинский суд возложил на Росавиацию.
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