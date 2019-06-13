США официально переименовали Киев

Американский совет по географическим названиям принял решение изменить название столицы Украины в международной базе. Соотвествующее прошении ранее подал посол Незалежной в США Валерий Чалый, передает "Царьград".
Теперь столица Незалежной вместо "Kiev" будет переименована на "Kyiv". Это произойдет 17 июня. На Украине отметили, что это решение имеет "чрезвычайную важность". По словам представителя дипмиссии Украины, теперь "правильное" название будет указываться не только в США, но и за пределами Штатов. В частности, в международных аэропортах, отмечает "Пятый канал".
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