Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал политическую ситуацию в Молдавии. Председатель нижней палаты выразил уверенность, что законные органы власти республики продолжат развитие страны на основе верховенства права и демократии.



"Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан", – цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы. До этого председатель нижней палаты поздравил лидера Партии социалистов Молдовы Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы республиканского парламента. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества законодательных органов двух стран.

Ситуация в Молдавии обострилась после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в составе партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда" заявили о формировании коалиции и кабинета министров. Лидер "Действия и солидарности" Майя Санду стала премьер-министром, а Зинаида Гречаный – спикером парламента.

Политические силы достигли соглашения 8 июня, после срока, отведенного Конституционным судом республики. Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип назвал решения парламента после 7 июня незаконными. В итоге КС отстранил Додона от исполнения обязанностей.