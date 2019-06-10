Володин выразил надежду на разрешение кризиса в Молдавии
"Уверен, что законно избранные народом республики органы власти преодолеют политический кризис в стране и поддержат курс на развитие Молдовы в рамках принципов верховенства права, демократии и уважения выбора граждан", – цитирует Вячеслава Володина официальный сайт Госдумы. До этого председатель нижней палаты поздравил лидера Партии социалистов Молдовы Зинаиду Гречаный с избранием на пост главы республиканского парламента. Он выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества законодательных органов двух стран.
Ситуация в Молдавии обострилась после того, как поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок ACUM в составе партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда" заявили о формировании коалиции и кабинета министров. Лидер "Действия и солидарности" Майя Санду стала премьер-министром, а Зинаида Гречаный – спикером парламента.
Политические силы достигли соглашения 8 июня, после срока, отведенного Конституционным судом республики. Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип назвал решения парламента после 7 июня незаконными. В итоге КС отстранил Додона от исполнения обязанностей.
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