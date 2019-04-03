НАТО вводит корабли в Керченский пролив
Соответствующий вопрос главы министерств иностранных дел
стран – членов НАТО обсудят в среду, 3 апреля, в американской столице. По
словам постпреда США при организации Кей Бейли Хатчисон, дипломаты намерены
одобрить пакет мер по укреплению присутствия альянса в Черном море.
Это включает в себя повышение разведывательных возможностей, включая воздушную. "А также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", – отметила Хатчисон.
Заявление представителя США в НАТО говорит о том, что Вашингтон не исключает ввод кораблей в Керченский пролив. Это может привести к непредсказуемым последствиям вплоть до военного столкновения у Крымского моста.
Последнее время Запад развил необычайную активность в Черном море и у Керченского пролива. Недавно недалеко от Крымского моста был замечен самолет радиоэлектронной разведки США Boeing RC-135.
А в прошлом году над Черным морем заметили самолеты-разведчики Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320. Помимо прочего, они обеспечивают связь с атомными подводными лодками.
В США ранее призывали нанести удар по Крымскому мосту. Кроме того, коллективный Запад поддержал украинскую провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Нарушившие территориальные воды России суда Незалежной были задержаны пограничниками, что вызвало резкую реакцию США и Европы.
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