В Черное море вошли боевые корабали НАТО

Боевые корабли НАТО "Эвертсен", "Санта Мария", "Торонто", "Йылдырым", "Реджеле Фердинанд" и "Дръзки" прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море, передает РИА Новости. Фотографии судов были опубликованы в Twitter. Сообщается, что они примут участие в операции Sea Shield ("Морской щит") и будут работать с "украинскими и грузинскими партнерами".
#SNMG2 enters the Black Sea for a #NATO deployment in which we exercise with Allies and Partners. #Evertsen, #SantaMaria, #Toronto, #Drazki, #Yildirim and #RegeleFerdinand are looking forward to exercise #SeaShield and to our work with our Ukrainian and Georgian partners. pic.twitter.com/Ytspjus5pt— Boudewijn Boots (@BoudewijnBoots) 28 марта 2019 г.
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