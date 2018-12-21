США перебрасывают войска к Крымскому мосту

Конфликт вокруг Керченского пролива продолжает обостряться. Не прошло и месяца с момента украинской провокации, как американские сенаторы подготовили резолюцию о военной помощи Незалежной для сдерживания "агрессии России". Законодатели настаивают на проведении "многонациональной операции" в Азовском море.



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