США перебрасывают войска к Крымскому мосту
Резолюцию подготовили демократ Дик Дурбин и республиканец Рон Джонсон. В документе говорится о предоставлении Киеву "дополнительной помощи в сфере безопасности", включая мероприятия на море. Джонсон отметил, что США и союзники должны оперативно противостоять "агрессии России".
Ряд экспертов предрекли скорый ввод воинских контингентов НАТО в черноморско-азовский регион. Впрочем, другие аналитики сомневаются, что Запад решится на прямую военную поддержку Украины. По словам политолога-международника Василия Лаптийчука, в Киеве не должны строить иллюзий относительно западной помощи.
В свою очередь эксперт Института демократии и социального прогресса Богдан Ференс назвал рискованным наращивание военного присутствия Соединенных Штатов на границе с Россией. "Так как никто точно не может предугадать, как и чем ответит Россия", – цитирует его украинское издание "Обозреватель".
Ситуация в Керченском проливе серьезно обострилась после провокации кораблей военно-морских сил Незалежной 25 ноября. Вторгшиеся в российские территориальные воды суда были задержаны пограничной охраной. Команды кораблей были арестованы на два месяца. На Украине в ответ ввели военное положение.
Одного провала Киеву оказалось недостаточно. На днях секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход кораблей Незалежной в Керченском проливе. Медлить с этим нельзя, заявил он.
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