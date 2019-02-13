Путин дважды за день отчитал главу Татарстана
Президенту
России Владимиру Путину пришлось приложить усилия, чтобы привлечь внимание
главы Татарстана. Российский лидер отвечал на один из вопросов на встрече с
представителями общественности по национальному проекту "Жилье и городская
среда". Путин обратился к Минниханову, но тот отвлекся на комментарий
кого-то из соседей и услышал президента не сразу.
"Рустам Нургалиевич! Рустам Нургалиевич! Не отвлекайся, что ты! Не слушает нас..." – посетовал Путин. Президент решил не дожидаться ответа Минниханова – сказал, что не будет ставить главу республики в неловкое положение, поскольку тот не слышал вопрос.
Второе замечание Путину пришлось сделать спустя несколько часов, во время заседания Госсовета. Глава государства хотел предоставить Минниханову слово, но того не оказалось в зале. "Взял и ушел куда-то... Куда он ушел?" – спросил Путин.
«Не слушает нас»,- Путин посетовал на невнимательность главы Татарстана Минниханова pic.twitter.com/2VLNTfsRo1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 февраля 2019 г.
По окончании заседания пресс-служба Минниханова поспешила заявить, что глава республики не покидал зала. Просто в этот момент он пробирался к микрофону, пишут "Известия".
Путин провел заседание Госсовета в Казани, посвященное ситуации с жильем. Он напомнил, что 1 июля вступают в силу новые правила финансирования долевого строительства. В связи с этим президент призвал власти следить за уровнем ставки по ипотеке.
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