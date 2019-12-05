В США ввели новые санкции против России

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против двух российских граждан и семи компаний, подозреваемых в киберпреступлениях. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
В частности, ограничительные меры были приняты в отношении компании Evil Corp. Организацию обвиняют в разработке и распространении вредоносной программы Dridex.
Власти США также ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева. Их подозревают в мошенничестве с программным обеспечением для персональных компьютеров.
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