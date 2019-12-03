В США арестовали гражданина России

В США арестован гражданин России Олег Никитин. Основателя компании КS Engineering задержали в городе Саванна, штат Джорджия.
Предпринимателя подозревают в финансовых махинациях, попытке обойти торговые ограничения и сговоре с целью отмывания денег. Аналогичные обвинения были выдвинуты против еще одного россиянина Антона Черемухина, передает РИА Новости.
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