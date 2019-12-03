Путин рассказал об угрозе НАТО для России

"Сейчас, как известно, Советского Союза нет, нет и Варшавского договора, то есть военного пакта, который был создан в ответ на создание НАТО, но НАТО не только существует, но и развивается", – цитирует РИА Новости Владимира Путина. Он отметил, что в момент создания военного блока 70 лет назад в него входило 12 государств. Сейчас это число достигло 29. Совокупные военные расходы членов Североатлантического альянса составляют более 70% от общемирового показателя.
Опасность в себе несут стереотипы мышления прошлых лет, отказаться от которых руководство военного блока, кажется, не в силах. Это не позволяет рассматривать альянс в качестве спокойного и предсказуемого участника международных отношений и соседа по геополитической арене. "Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", – подчеркнул Владимир Путин.
Путин: Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие военной инфраструктуры вблизи российских границ - одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому техническому переоснащению наших вооруженных сил мы будем уделять самое пристальное внимание pic.twitter.com/RQ1dFXsYtH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 3, 2019
Более того, Североатлантический альянс на практике доказал свою недоговороспособность. "Мы не раз делали шаги навстречу альянсу, пытались предложить конструктивную повестку, было проведено несколько совместных мероприятий, однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов России", – напомнил российский лидер.
В результате возможная совместная работа России и стран Запада по противодействию таким глобальным вызовам, как международный терроризм и локальные вооруженные конфликты, оказалась заморожена. Прямые контакты в значительной мере осложнены, и теперь европейские государства задумались о том, чтобы наладить сотрудничество по таким чувствительным темам в обход НАТО.
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