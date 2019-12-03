Путин рассказал об угрозе НАТО для России

Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию Военно-морского флота страны напомнил о саммите стран НАТО, посвященному 70-летию военного блока. Российский лидер отметил, что уже нет той силы, с которой изначально должен был бороться альянс, однако это не мешает ему продолжать расти и крепнуть.

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