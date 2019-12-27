Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон

Президент России Владимир Путин перенес ежегодное послание Федеральному собранию на 15 января. Телеграм-каналы уверены: грядущее событие будет особенным – глава государства устроит чиновникам большой нагоняй. Послание-2020 сильно изменит страну, полагают журналисты и эксперты.



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