Все изменится: Путин приготовил чиновникам большой разгон

На всякий случай чиновники начали готовить отчеты об успешной реализации нацпроектов. А телеграм-каналы принялись пугать "слуг народа" большим нагоняем, который готовит им Путин, пишет портал Rusonline. "Косвенно это подтверждается еще и тем, что большая часть послания впервые пройдет в закрытом режиме", – отметили журналисты.
По мнению телеграм-канала "Кремлевский безбашенник", предполагаемая социальная ориентированность послания Путина отвечает на запросы общества о социальной справедливости и внимания к проблемам рядовых граждан. "Понимание того, что необходимость сплочения нации перед лицом внешних угроз однажды может пасть перед вызывающими все большее недовольство электората застоявшимися проблемами на внутреннем треке", - пишут анонимные авторы.
Стоит отметить, что Путин никогда не озвучивал послание Федеральному собранию в январе. В 2012-2016 годах глава государства обращался к парламентариям в декабре, в 2018-м – в марте, а в текущем году послание прозвучало в феврале.
Эксперты не исключают, что 15 января Путин объявит о новом союзе с Белоруссией. Для углубленной интеграции с соседней республикой могут понадобиться изменения в Конституции. "Судя по графику президента и его политической активности, на первом месте сейчас вопросы Союзного государства", – цитирует "Свободная пресса" секретаря ЦК КПРФ, доктора политических наук Сергея Обухова.
Белоруссия получает газ по самой низкой цене в $127 за тыс. куб. м - Путин— Коммерсантъ FM 93,6 (@KFM936) December 19, 2019
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