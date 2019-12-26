Песков рассказал о новогодних традициях Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как глава государства Владимир Путин обычно отмечает Новый год. Представитель Кремля заметил, что этот праздник – один из немногих периодов, когда у российского лидера появляется свободное время, сообщают "Невские Новости".
По его словам, Путин предпочитает отмечать наступление нового года в скромно, в кругу родных и близких. Однако случается и так, что в праздничные дни ему приходится отправляться в деловые поездки. Поэтому президент периодически встречает Новый год в разных уголках страны.
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