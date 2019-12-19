Путину доложили о перестрелке в центре Москвы

После завершения большой пресс-конференции, на которой Владимир Путин в течении более чем четырех часов отвечал на вопросы журналистов, он отправился на концерт в честь Дня работников органов безопасности. Там российский лидер обратился к гостям мероприятия, призвав более активно противодействовать экстремизму.
"Надо твердо, бескомпромиссно пресекать провокации, призывы к насилию, попытки втянуть людей, особенно молодежь, в антиобщественную, радикальную деятельность", – цитирует РИА Новости президента России. Он добавил, что в 2019 году в нашей стране удалось предотвратить 33 теракта.
О том, можно ли называть этим словом стрельбу на Лубянке, или у произошедшего в самом центре Москвы другая природа, судить пока рано. В любом случае, президенту сообщили о случившемся. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Напомним, стрельба на Лубянке произошла вечером 19 декабря. Многие журналисты обратили внимание на то, что атака случилась за день до того, как в стране отмечается День работников органов безопасности. Некоторые прямо связали ЧП с этой датой. Впрочем, пока вся информация о случившемся в центре Москвы нуждается в уточнении.
Согласно последним данным, нападавший был ликвидирован. Его личность устанавливается.
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