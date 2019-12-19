У здания ФСБ после стрельбы нашли рюкзак с гранатой

После перестрелки у здания Федеральной службы безопасности в центре Москвы были обнаружены рюкзак и граната. На место происшествия прибыли саперы, сообщает телеграм-канал Life Shot.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы пострадали не менее трех человек. Нападавших было трое, один из них ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке. Сотрудники силовых органов начали штурм.
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