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Политика

Названа дата голосования по импичменту Трампа

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Палата представителей Конгресса США проголосует за утверждение двух статей импичмента президента страны Дональда Трампа 18 декабря.  Как сообщила спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, главу государства обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе конгрессменов, сообщает телеканал "360".

Дебаты продлятся шесть часов. Республиканская и Демократическая партии будут раздельно обсуждать вопрос. Как пишет RT, в случае, если депутаты поддержат обвинения, то объявление импичмента Трампу будет рассматриваться в Сенате – верхней палате парламента.

В Белом доме, в свою очередь, обвинения считают незаконными и необоснованными, передает телеканал "Царьград".  В ответ Пелоси заявила, что такую позицию следует расценивать как "предательство демократии".

18 декабря 2019, 12:56

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