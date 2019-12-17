Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни за государственную измену, которую он совершил в 2007 году, нарушив Конституцию. Тогда политик ввел в государстве режим чрезвычайного положения, передает телеканал "360". Местные СМИ сообщают, что приговор суда может быть обжалован.
Мушарраф находится на лечении в Дубае. Он не признает вину, утверждает, что его преследуют по политическим мотивам, а также называет себя патриотом Пакистана.
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