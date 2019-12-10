Российская компания построит самую высокую башню в Берлине

Одна из частных российских компаний построит в Берлине Александровскую башню, которая станет самым высоким зданием немецкой столицы. Его высота составит 150 метров, передает "Вечерняя Москва".
Планируется, что постройка станет жилой: в ней будет 35 этажей, на которых разместят 337 квартир. Помимо них внутри будут сооружены офисные помещения, кинотеатр, тренажерный зал, бассейн и магазины. Общая площадь здания составит 40 тысяч квадратных метров. Оно будет готово к эксплуатации в 2023 году.
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