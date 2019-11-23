Зеленского пообещали лишить мужского достоинства и сослать в Ростов

Украинские националисты собрались в ток-шоу и решили высказать свое мнение в отношении действующей власти. В результате дебатов участники пришли к выводу, что в скором времени придется досрочно выбирать нового президента.
"Мы видим, что нынешняя власть, за некоторыми исключениями, является непрофессиональной и аморальной. Мы видим утечку информации о том, как люди с провластной партии давят на правоохранительные органы, назначают своих людей", – приводит "Политнавигатор" слова Княжицкого.
Он заявил, что такой непрофессиональной и непатриотической власти на Украине никогда не было. Это может вызвать возмущение общества.
"Сама власть не сможет эффективно управлять страной и дальше, и это приведет к досрочным выборам и Верховной рады, и президента", – уверенно высказался депутат.
Возмущения Княжицкого поддержала и украинская националистка, экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, которая пообещала лишить Владимира Зеленского полового органа и прогнать в Ростов.
"Мы эволюционировали диким способом – от зэка к "Зэ". Где оказался зэк? В Ростове. И так же в Ростове окажется их "Зе", и после этого он даже на пианино не сыграет, потому что не будет чем", – подчеркнула Фарион.
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