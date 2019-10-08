Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла

После того как пост президента Украины занял Владимир Зеленский, на внешнеполитической арене для страны настало время испытаний. Избалованные вниманием и попустительством международной общественности, украинцы тяжело воспринимают необходимость выполнять взятые на себя обязательства.
Однако европейские страны устали терпеть экономические и политические убытки из-за непостоянного Киева, поэтому все чаще призывают его к ответу, отвешивая чувствительные щелчки по носу. В частности, многие политики в Европе стали более объективно подходить к вопросу о территориальной принадлежности Крыма.
Подтверждением могут послужить слова специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, которые он произнес во время выступления на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии. "Всем присутствующим следует помнить, что во времена Советского Союза полуостров Крым почти 30 лет находился в составе РСФСР, затем 37 лет – в составе Украинской ССР, а до этого была Российская империя", – цитирует чиновника URA.ru.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, на австрийском международном форуме Salzburg Europe Summit напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.— Голос Мордора (@spacelordrock) October 8, 2019
На "Миротворец" сепара.
В ответ на эти слова, в которых не содержится ничего, кроме констатации исторических фактов, посол Украины в Австрии Александр Щерба публично выразил недоумение. Реакция дипломата не удивила пользователей Сети, но заставила их повеселиться. Получается, чтобы оспорить утверждение спецпредставителя ОБСЕ, Киеву нужно переписать учебники по истории и попытаться изменить прошлое.
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