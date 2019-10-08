Заявление о принадлежности Крыма в ОБСЕ вывело из себя украинского посла

Банальной констатации исторических фактов хватило для того, чтобы вызвать недоумение у посла Украины в Австрии Александра Щербы. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил участникам международного форума Salzburg Europe Summit о том, кому в разные периоды истории принадлежал Крым.

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