Всплыли секретные данные о Владимире Путине

Центральный архив историко-политических документов в Санкт-Петербурге обнародовал характеристику КГБ на действующего президента России. Фотографию показал канал "78".
Согласно характеристике, Владимир Путин состоял на учете комсомольской организации КГБ с 1975 года. Будущий президент проявлял себя как "исполнительный и дисциплинированный сотрудник", который пользовался заслуженным авторитетом у коллег, сообщает "Царьград".
"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – приводит текст документа телеканал "360".
Характеристику представили в рамках петербургской выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков". Она проходит в Центральном государственном архиве историко-политических документов, уточняет URA.ru.
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 30 октября 2019 г.
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