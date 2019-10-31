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Всплыли секретные данные о Владимире Путине

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Центральный архив историко-политических документов в Санкт-Петербурге обнародовал характеристику КГБ на действующего президента России. Фотографию показал канал "78".

Согласно характеристике, Владимир Путин состоял на учете комсомольской организации КГБ с 1975 года. Будущий президент проявлял себя как "исполнительный и дисциплинированный сотрудник", который пользовался заслуженным авторитетом у коллег, сообщает "Царьград".

"Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство", – приводит текст документа телеканал "360".

Характеристику представили в рамках петербургской выставки "Выдающиеся деятели отечественной истории XX-XXI веков". Она проходит в Центральном государственном архиве историко-политических документов, уточняет URA.ru.

Автор: 31 октября 2019, 09:41

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