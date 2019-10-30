Тревожный сигнал: Болгария отказала в визе российскому дипломату

Власти Болгарии отказались выдать визу российскому дипломату, который должен был занять пост военного атташе в посольстве России в Софии. Решение было принято по указанию неназванного ведомства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство "Фокус".
Напомним, в понедельник, 28 октября, власти Болгарии выслали из страны россиянина, подозреваемого в шпионаже. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело, однако расследование было прекращено из-за его дипломатического иммунитета.
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