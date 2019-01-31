Володин назвал самый важный закон января

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
Перестала жить: сердечный приступ добил измученную Кожевникову
Зачали под наркотиками: Самбурская заткнула рот бывшей любовнице Головина
"Превращается в порнозвезду": россияне раскрыли неожиданные факты о Лорак
Вернувшийся к Барановской Аршавин вызвал фурор
партнеры
Четверг 31 января
Лента новостей
20:20
Полиция в Ижевске ликвидировала наркопритон
20:03
Винокур влез в скандал Ахеджаковой и Галкина
19:50
Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий
19:39
Пьяный сотрудник ГИБДД насмерть сбил пешехода
19:23
"Закройте ее в конюшне!": пышку из "Дома-2" распекли за истерику
19:23
Жителю Тюменской области грозит тюрьма после спора из-за парковки
18:44
Конец света произойдет 1 февраля
18:37
Буйный житель Омска отогнал врачей от избитого брата
18:28
В Нижнем Новгороде пропал второй за неделю таксист
18:14
Рядом с Азовом сел на мель сухогруз из Турции
17:34
Всплыли сенсационные подробности в деле сенатора Арашукова
17:09
Роскошная Брежнева затмила молодую модель
17:02
Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой
16:55
Упадет в любой момент и уничтожит Москву: россиян предупредили об астероиде
16:40
Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
16:08
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
16:00
Для борьбы с гололедом Финляндия увеличивает объемы применения реагентов
15:49
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
15:40
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом
15:02
Почему стало модно пить сухое вино
14:51
Скабеева осудила Волочкову за шпагат с Арашуковым
14:42
Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина
14:38
Авария века: на льду Байкала столкнулись дрифтующие Lexus и Toyota (видео)
14:35
"Путин знал": в Кремле отреагировали на секретное задержание
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года
13:54
Массовая эвакуация: по всей России народ гонят на улицы из-за угрозы взрыва
13:53
Истерзанная болезнью жена умерла на руках у известного актера
13:39
Собчак упросила Галкина сделать на нее пародию
13:38
Арбенину со смазливым красавчиком сняли во время любовных утех
13:34
Рок-поэма "Моби Дик": в океане поэзии и рока
13:30
Врачи в Домодедово вырезали инородное тело из сердца 60-летнего мужчины
13:23
Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь
13:09
Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
12:59
"Пошли вон!": Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков
12:44
В Москве эвакуировали ТЦ "РИО"
12:44
Известную актрису жестоко избили на глазах у 7-летней дочери
12:18
Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
12:15
"Лебединое озеро" и "Щелкунчик" возвращаются на сцену Кремля
12:05
"Отрывали с мясом": Боня раскрыла шокирующие подробности операции маленькой дочери
12:00
Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным
11:47
Удар по топ-300: ЦБ лишил лицензии Радиотехбанк
11:40
Бондарчук скрывает от обезумевшей матери смерть близкого человека
11:38
Умер легендарный актер из "Терминатора"
11:10
"Лучше, чем 20 лет назад": поклонники восхитились фигурой Лопес
11:10
"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе
11:07
Фрэнк Синатра XXI века снова в Москве
10:54
"Не могу молчать": подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова
10:53
Самая популярная саксофонистка мира выступит в Москве
10:29
Без права на ошибку: Джоли назначила Питту тяжелое испытание
10:24
Пользователи рунета выбрали лучшие гаджеты 2018 года
10:17
Борисова рассказала об исчезновении певца после скандала с Пугачевой
09:49
Вскрылись сенсационные данные о молодой невесте Цекало
09:42
Взбешенная Собчак обложила матом Шереметьево
09:00
Разъяренные фанаты Медведевой и Загитовой набросились на Туктамышеву
08:47
Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
08:16
Неожиданный поворот в деле сенатора Арашукова
08:12
"Секретные файлы": Крымский мост расползается
06:55
Ахеджакову заставляют быть терпимее к издевкам Галкина
05:25
Провокация Синдзо Абэ из-за Курильских островов провалилась
02:41
Жителей Земли предупредили о страшной опасности
00:20
Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста
23:12
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
22:10
Темное прошлое сенатора Арашукова
22:10
Участнику шоу "Битва экстрасенсов" грозили раком за победу
22:00
Злой рок: в спортивном центре на месте гибели 28 человек в Москве произошел пожар (видео)
21:49
Певица Караулова прервала отпуск из-за тяжелой болезни
21:19
"Пытался затащить в номер": Волочкова высказалась о грязных домогательствах Арашукова
20:56
В Ижевске в ДТП пострадала пенсионерка
20:35
В центре Казани автобус с пассажирами врезался в столб
20:26
В заброшенной больнице Екатеринбурга нашли труп подростка
20:02
В скандале с сенатором Арашуковым всплыла фамилия Бондарчук
20:02
В Тюмени при аварии двух иномарок пострадали три человека
19:55
Житель Омска пытался сжечь дом со спящими родственниками
19:41
Вышвырнутая из "Дома-2" любовница заявила о беременности от Гуфа
19:24
Лорак шокировала снимком без макияжа
19:14
Подросток устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде
19:05
При пожаре в заброшенном доме под Ростовом погиб пенсионер
18:47
Получившую срок Бледанс ожидает трансплантация почки
18:46
Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
18:31
На Украине супружескую пару расстреляли у здания суда
18:24
Мэра города Камызяк поймали на взятке
18:23
"Идиоты!": Билан пришел в бешенство из-за оскорблений
18:03
Пираты освободили захваченных российских моряков
17:56
4,5 гектара земли, три дома и две квартиры: чем владеет сенатор Арашуков
17:50
Путин пошутил над министром (видео)
17:44
Трампу врезали за новую подставу для Путина
17:40
В Башкирии при пожаре в подвале погиб бездомный
17:27
Канделаки завалили неудобными вопросами после задержания Арашукова
17:17
Первый канал уничтожил порадовавшегося смерти Кобзона гея
16:54
Сделано заявление о необходимости войны с Украиной
16:47
Пьяный в хлам Николаев сорвал прямой эфир
16:39
Богомолов и Виторган втянули в перепалку известного писателя
16:38
Дениса Короткова заподозрили в связях с украинскими спецслужбами
16:15
Грандиозное мультимедийное шоу "Кармина Бурана" покажут в Москве
16:12
Бросившая миллионера Кравец "бомжует" в хрущевке
16:01
Зверски избитая жена простила Башарова
15:59
IV фестиваль фламенко "Flamenсura" в Москве
15:57
Володин призвал к общению с молодежью на равных
15:37
Мэра Риги Нила Ушакова задержали
15:26
Королеву застукали в объятиях другого мужчины
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова
Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина
Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Ургант разбился в ДТП
"Спасите!": жалостное обращение Цымбалюк-Романовской довело до слез
Богачку Кравец унизили в магазине для бедных
Политика

Володин назвал самый важный закон января

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал самый важный, по его мнению, законопроект января. Это – одобренная в первом чтении инициатива об оказании паллиативной помощи.
прочитано 368 раз

Законопроект был принят в первом чтении 16 января и поддержан всеми фракциями единогласно. Этому предшествовала масштабная дискуссия с экспертами, врачами и общественными деятелями. Ко второму чтению документ доработают с учетом мнений министерств, которым предстоит его исполнять. "Закон очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие – поддержку", - сказал спикер Госдумы.

ПО ТЕМЕ

Володин: Закон о паллиативной помощи должен быть качественным

Володин призвал к общению с молодежью на равных

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Ранее, во время обсуждения законопроекта Володин призвал учитывать опыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его словам, главная задача – принять документ, который позволит многим гражданам, их родным и близким получить поддержку. 

В документе прописаны стандарты оказания помощи неизлечимым больным.  В частности, они смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.

Фото: www.globallookpress.com

Помимо самого важного закона, Вячеслав Володин оценил, кто был самым активным в зале пленарных заседаний в январе. Спикер назвал по одному депутату из представленных в Думе фракций. Самым активным коммунистом глава палаты считает Алексея Куринного, из ЛДПР отличился  Сергей Иванов. Высокую активность показали также Ирина Яровая из "Единой России" и Олег Шеин из "Справедливой России".

По итогам января Вячеслав Володин особо выделил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции, возглавляемого Василием Пискаревым.

Автор: Александр Комаров31 января 2019, 19:10

комментарии

Политика

Путин пошутил над министром (видео)
Трампу врезали за новую подставу для Путина
Сделано заявление о необходимости войны с Украиной
Трамп готовит жестокое убийство

Шоу-бизнес

Прячущая живот Савельева выбирает "детские" обои
Петросян впервые вывел в свет молодую помощницу
"Купила себе мальчика": звезда группы "Мираж" променяла больного мужа на молодого любовника
Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом

Проишествия

Как в кино: подробности дерзкой кражи картины Куинджи
Найден американский след в смертоносном пожаре у Крымского моста
Взрыв в Магнитогорске взяла на себя "ИГ"
Известный музыкант свел счеты с жизнью в прямом эфире

Lifestyle

Зрителей театра на Таганке подвергли массовому гипнозу
Аргентинские страсти снова разгораются в Кремле
"Единая Россия" проследит за реконструкцией театров и библиотек
Скандальную комедию о блокаде Ленинграда разнесли после премьеры
Шоу-бизнес

Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста

Теледива подобострастно смотрела на Федора Смолова
Шоу-бизнес

Волочкова бесстыдно задрала ногу перед рычащим от удовольствия Джигурдой

Балерина не смогла сдержать порыв
Шоу-бизнес

"Он чуть старше моего сына": Зудина рассказала о новом романе

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Участники "Уральских пельменей" шокировали постаревшим видом

Поклонники не узнали звезд

Гороскоп

Прогноз личной жизни на февраль 2019 года
Объявлено о новом браке Дмитрия Шепелева
5 простых ритуалов по привлечению денег
Гороскоп здоровья на февраль 2019 года

Фоторепортажи

Раскорячившийся пенсионер стал секс-символом
Жемчужина страны: российский актер фильмов для взрослых покорил весь мир
Экстремально волосатая девушка бросила бриться ради любимого
Блогер-андрогин едет покорять "Евровидение-2019"

Спорт

Танец Овечкина с маленькой девочкой вызвал умиление (видео)
Врачебная ошибка: жену Ягудина в пятый раз положили под нож
Скрывшему операцию Кокорину потребовался врач в СИЗО
"Выглядел беспомощно": Кадыров оценил громкое поражение бойца Емельяненко

Регионы

Валуев помог инвалиду детства с поступлением в колледж
Призрак Аршавина терроризирует россиян
Взрывы у Крымского моста: сделано шокирующее заявление
К "покосившемуся" Крымскому мосту срочно направили спасателей
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru