Володин назвал самый важный закон января
Законопроект был принят в первом чтении 16 января и поддержан всеми фракциями единогласно. Этому предшествовала масштабная дискуссия с экспертами, врачами и общественными деятелями. Ко второму чтению документ доработают с учетом мнений министерств, которым предстоит его исполнять. "Закон очень ждут: неизлечимо больные люди получат помощь, а их близкие – поддержку", - сказал спикер Госдумы.
Ранее, во время обсуждения законопроекта Володин призвал учитывать опыт других стран и самые прогрессивные идеи в этой сфере. По его словам, главная задача – принять документ, который позволит многим гражданам, их родным и близким получить поддержку.
В документе прописаны стандарты оказания помощи неизлечимым больным. В частности, они смогут оставаться с родными и близкими и при этом получать полноценную поддержку государства. Это большой спектр помощи – от избавления от боли (для этого смогут применяться и наркотические препараты) до психологической поддержки и необходимого ухода.
Помимо самого важного закона, Вячеслав Володин оценил, кто был самым активным в зале пленарных заседаний в январе. Спикер назвал по одному депутату из представленных в Думе фракций. Самым активным коммунистом глава палаты считает Алексея Куринного, из ЛДПР отличился Сергей Иванов. Высокую активность показали также Ирина Яровая из "Единой России" и Олег Шеин из "Справедливой России".
По итогам января Вячеслав Володин особо выделил работу комитета по безопасности и противодействию коррупции, возглавляемого Василием Пискаревым.
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