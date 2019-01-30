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Общество

Володин призвал к общению с молодежью на равных

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнера и общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентские встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержать готовность молодежи к переменам.
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Одной из задач общества Володин назвал поддержку молодых людей, причем это, по его мнению, должно проходить без менторства и назидания. "Давайте ответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 25 лет? Не всегда. Почему? Что мешает? Может, взгляд сверху: мы умнее, опытнее и знаем, как надо", – сказал спикер.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Он напомнил, что мир изменился и у молодежи появился невиданный в прежние времена выбор: как жить и к чему стремиться. "Возможно раньше, когда центром мира был родительский дом, старшее поколение, как правило, определяло судьбу младшего. И в таком укладе был тогда свой смысл,  продолжил Володин.

Сегодня любая квартира, любой дом – городской или самый дальний деревенский – звено глобального мира. Интернет, мобильный телефон, социальные сети, но не только в технологиях дело.

По мнению Володина, на человека, который готов к осознанию личной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть сверху вниз. С ним, пусть даже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных.

Фото: duma.gov.ru

Спикер отметил развитие волонтерского движения в стране, которое с годами набирает темпы. "Посмотрите, сколько молодых людей сегодня по велению сердца оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Разве это не проявление ответственности?"  – подчеркнул спикер и добавил, что что за этим стоит нравственный выбор, и его делают все больше юношей и девушек.

По мнению Володина, государство ответственно за то, чтобы поддержать стремления молодежи ко всему новому, ее готовность к переменам и экспериментам.

От их идей, энергии, желания добиваться поставленных целей во многом зависит будущее нашей страны.

Спикер Думы привел яркие исторические примеры и напомнил, что Александр Невский одержал победу на Чудском озере в 21 год, Александр Пушкин написал первую главу "Евгения Онегина" в 25 лет, а Юрий Гагарин полете в космос в 27 лет.

Володин видит задачу государства он видит в том, чтобы, с одной стороны, создать условия для свободной самореализации молодых, а с другой – передать молодежи любовь к Родине. Она бережно хранилась нашими предками и передавалась из поколения в поколение.

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме 30 января проходят VII Рождественские парламентские встречи. Участниками дискуссии на тему "Молодежь: свобода и ответственность" стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священнослужители, депутаты и представители общественности. Перед началом встречи в здании Думы на Охотном Ряду открылись две выставки православных икон и детского рисунка "Россия в мировой цивилизации. Уроки истории" и "Красота Божьего мира".

Автор: Александр Комаров30 января 2019, 15:57

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