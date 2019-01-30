Володин призвал к общению с молодежью на равных

Подрастающее поколение необходимо рассматривать как партнера и общаться с ним на равных. Открывая VII Рождественские парламентские встречи, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал поддержать готовность молодежи к переменам.



Одной из задач общества Володин назвал поддержку молодых людей, причем это, по его мнению, должно проходить без менторства и назидания. "Давайте ответим себе: понимаем ли мы тех, кому сейчас 14, 16, 25 лет? Не всегда. Почему? Что мешает? Может, взгляд сверху: мы умнее, опытнее и знаем, как надо", – сказал спикер.

Он напомнил, что мир изменился и у молодежи появился невиданный в прежние времена выбор: как жить и к чему стремиться. "Возможно раньше, когда центром мира был родительский дом, старшее поколение, как правило, определяло судьбу младшего. И в таком укладе был тогда свой смысл, продолжил Володин.

Сегодня любая квартира, любой дом – городской или самый дальний деревенский – звено глобального мира. Интернет, мобильный телефон, социальные сети, но не только в технологиях дело.

По мнению Володина, на человека, который готов к осознанию личной ответственности за свой выбор, нельзя смотреть сверху вниз. С ним, пусть даже он только вступил в совершеннолетие, надо быть на равных.





Спикер отметил развитие волонтерского движения в стране, которое с годами набирает темпы. "Посмотрите, сколько молодых людей сегодня по велению сердца оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Разве это не проявление ответственности?" – подчеркнул спикер и добавил, что что за этим стоит нравственный выбор, и его делают все больше юношей и девушек.

По мнению Володина, государство ответственно за то, чтобы поддержать стремления молодежи ко всему новому, ее готовность к переменам и экспериментам.

От их идей, энергии, желания добиваться поставленных целей во многом зависит будущее нашей страны.

Спикер Думы привел яркие исторические примеры и напомнил, что Александр Невский одержал победу на Чудском озере в 21 год, Александр Пушкин написал первую главу "Евгения Онегина" в 25 лет, а Юрий Гагарин полете в космос в 27 лет.



Володин видит задачу государства он видит в том, чтобы, с одной стороны, создать условия для свободной самореализации молодых, а с другой – передать молодежи любовь к Родине. Она бережно хранилась нашими предками и передавалась из поколения в поколение.





В Госдуме 30 января проходят VII Рождественские парламентские встречи. Участниками дискуссии на тему "Молодежь: свобода и ответственность" стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, священнослужители, депутаты и представители общественности. Перед началом встречи в здании Думы на Охотном Ряду открылись две выставки православных икон и детского рисунка "Россия в мировой цивилизации. Уроки истории" и "Красота Божьего мира".