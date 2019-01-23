В Госдуме ждут отзыв правительства на закон о фейковых новостях
Госдума рассмотрит эти законопроекты при условии, если правительство озвучит свое мнение, а во время рассмотрения в зале заседаний будут присутствовать представители профильных министерств. Кроме того, с содокладами должны обязательно выступить главы профильных думских комитетов и авторы документов. Позицию депутатов донес до журналистов первый вице-спикер Иван Мельников после Совета Думы.
В общей сложности депутатам предстоит рассмотреть четыре законопроекта, по двум из которых кабмин уже высказал свое мнение. "Первое условие – что завтра к рассмотрению повестки дня должен быть роздан отзыв правительства по всем четырем законопроектам", – сказал Мельников.
Кроме того, депутаты ждут на рассмотрение этих законопроектов представителей правительства, которые будут готовы ответить на вопросы народных избранников. Наконец, Совет Думы назначил в качестве содокладчиков по этим инициативам глав профильных комитетов Леонида Левина и Павла Крашенинникова, а докладчиком – автора законопроектов сенатора Андрея Клишаса.
Вынесенный на рассмотрение депутатов пакет представляет собой две пары документов – один базовый законопроект и сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
Речь идет об ответственности за распространение в Сети материалов, выражающих в неприличной форме явное неуважение к государству, обществу и госсимволам. Второй законопроект устанавливает административное наказание за распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации.
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