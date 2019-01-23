В Госдуме ждут отзыв правительства на закон о фейковых новостях

В Госдуме назвали условия для обсуждения проектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением власти в Сети. Первое чтение документов намечено на 24 января, но депутаты сначала хотели бы увидеть отзывы правительства на них.

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