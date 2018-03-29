Володин: Граждан нужно защитить от фейковых новостей

Граждане России должны быть защищены от недостоверной информации, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с тем председатель нижней палаты уверен, что нельзя нарушать их основные права, включая право на доступ к информации.

Законодатель напомнил о распространяемых в социальных сетях лживых сообщениях о жертвах пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. "Приходит понимание, что никого не обманывали, людьми манипулировали, делали это из-за рубежа", – подчеркнул Володин.

По его словам, вбросы велись с территории Украины. "Были фейки, пранкеры, и были душещипательные заявления в социальных сетях", – конкретизировал парламентарий. Володин уверен: через сострадание и оказание помощи друг другу россияне станут недосягаемы для подобного рода провокаций, потому как в этом случае никто не даст повода для малейшего разговора об этих фейках.

Спикер отметил, что недостоверные сообщения в Сети распространялись и от его имени. "Прокрутили вокруг страны, а как только стали опровергать, моментально перебросили на территорию Украины", - пояснил Володин. По его словам, СМИ Незалежной отнеслись к этой фейковой информации как к реальному заявлению и стали активно ее комментировать.

Говоря об отказе от анонимности в интернете на законодательном уровне и борьбе с фейковыми новостями, председатель Госдумы подчеркнул, что в этом случае не должны нарушаться права граждан на доступ к информации. Володин отметил, что перед принятием решения нужно как следует все проанализировать, понять последствия и эффективность предлагаемых мер.

"Они, с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой – должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы", – добавил законодатель.

Продолжая говорить о трагедии в Кемерово, Володин призвал чиновников брать пример с президента Владимира Путина, который поехал в город, встретился с семьями пострадавших. "Он сделал все для того, чтобы люди почувствовали поддержку, почувствовали, что он с ними рядом в этой ситуации", – отметил парламентарий.





Власти, общаясь с людьми, должны делать это через сопереживание и соучастие, уверен спикер. "Это качество должно обязательно присутствовать у каждого из нас", – сказал председатель нижней палаты. У представителей же власти, подчеркнул он, такие качества должны присутствовать по определению, поскольку они взяли на себя большую ответственность – решать проблемы людей, отстаивать их интересы.

"Конечно, с них двойной спрос", – сказал Володин.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что говорить о каких-либо отставках неправильно до тех пор, пока не будет завершено расследование причин случившегося. По его словам, вопрос отставок не должен подниматься под воздействием эмоций, всегда нужно исходить из наличия или отсутствия вины.

"Если есть вина, должно быть наказание и отставки, более серьезные наказания, например, лишение свободы. А если вины нет, назначать виновных неправильно. Поэтому важно сначала со всем этим разобраться", – уверен председатель Госдумы.





Напомним, пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Предположительно, источник возгорания находился в игровой зоне на четвертом этаже. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили об обнаружении тел всех жертв страшного пожара. Погибли 64 человека, более 40 из них – дети.

В Сети между тем начала распространяться недостоверная информация о якобы нескольких сотнях погибших. Позже стало известно, что фейковую "сенсацию" распространял пранкер, проживающий на Украине. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 282 "Возбуждение ненависти или вражды".

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Кемерово. Глава государства почтил память погибших, провел совещание с руководством региона и МЧС, а также пообщался с инициативной группой граждан. Президент объявил 28 марта днем общенационального траура. По всей стране были приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Память погибших почтили и депутаты Госдумы. 27 марта парламентарии начали пленарное заседание с минуты молчания. "От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове", – заявил Вячеслав Володин. Он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии.