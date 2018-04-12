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Общество

Как наказывают за фейки в соцсетях за рубежом

Фото: GLOBAL LOOK press/Panayiotis Tzamaros
После трагических событий в Кемерово депутаты решили вернуться к отложенному ранее законопроекту об ужесточении ответственности владельцев соцсетей за распространение недостоверной информации. Вал фейковых новостей захлестнул интернет после пожара в торговом центре "Зимняя вишня" и Госдума уже приняла в первом чтении документ, серьезно корректирующий работу социальных сетей. В пример приводятся страны с развитой демократией, в которых власти очень серьезно относятся к появлению информации, способной посеять панику в обществе или исказить официальные новости.
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Либеральная общественность, узнав об инициативе депутатов, сразу же обвинила их в закручивании гаек и введении цензуры в Сети. Между тем никаких ограничений для конечных пользователей законопроект не предполагает: в нем идет речь об ответственности владельцев соцсетей за распространение недостоверной информации. Либералы, как это обычно бывает, закрывают глаза на аналогичные законы, действующие в странах с развитой демократией, которые защитники прав и свобод часто приводят в пример.

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Соцсети будут отвечать за распространение ложной информации

Возьмем Германию – крупнейшую европейскую страну, экономический и политический локомотив всего Евросоюза. Там закон устанавливает ответственность владельцев социальных сетей за размещение в них комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей. Согласно документу, операторы соцсетей должны в течение 24 часов после получения жалобы удалить или заблокировать пост. Штраф за фейки в Германии немалый – до 50 миллионов евро в отношении владельцев соцсетей, которые не удаляют подобный контент.

Появился  этот закон в ФРГ после 2015 года, когда в страну прибыло более миллиона мигрантов. Количество возбуждающих вражду нападок в социальных сетях выросло во много раз. Правительство несколько раз предупреждало интернет-компании, что они недостаточно эффективно борются с подобным контентом. Теперь они ответят за него многомиллионным штрафом.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ralph Peters

Отметим, что в большинстве стран мира к тотальным запретительным мерам не прибегают, что вовсе не означает, что писать там на своих страницах в соцсетях можно все, что вздумается. В Таиланде, который по числу пользователей Facebook занимает девятое место в мире (47 миллионов пользователей при населении 76 миллионов человек), попытки контроля интернет-контента начали предпринимать еще в середине двухтысячных годов.

Бурный рост соцсетей совпал с эскалацией внутреннего политического конфликта 2005 – 2014 годов. Использовав свои чрезвычайные полномочия, военное правительство расширило толкование компьютерных преступлений в законе 2007 года, усилив разделы, связанные с угрозами национальной безопасности. Власти Таиланда неоднократно обращались к головным офисам Facebook, Instagram и Twitter с требованиями о блокировке того или иного сообщения.

Думать о последствиях высказываний в соцсетях следует и в Израиле. Размещенные материалы широко используются в качестве доказательной базы во время рассмотрения исков, а спецслужбы и правоохранительные органы ведут тщательный мониторинг интернет-пространства в поисках намеков на готовящиеся теракты или массовые беспорядки.

В Испании совершаемые в интернете преступления включены в уголовный кодекс. В Великобритании аналогичная ситуация. Правда, действующие нормы считаются уже отчасти устаревшими: один из законов – о злоумышленных действиях с использованием средств коммуникаций – датируется аж 1988 годом. Сейчас правительство настаивает на принятии нового закона, позволяющего более тщательно контролировать социальные сети и мессенджеры.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ole Spata

В Японии действует закон о сталкерах – людях, которые подвергают кого-либо сексуальному преследованию, что иногда заканчивается убийством жертвы. Согласно японскому законодательству, полиция обязана реагировать на заявление о такого рода преследованиях и предоставить защиту.

Президент Франции Эммануэль Макрон недавно заявил, что будет добиваться того, чтобы не позволить дезинформационной прессе сеять сомнения, заставлять людей верить в альтернативную правду и дестабилизировать страну. Предложенный им законопроект, ужесточающий ответственность владельцев соцсетей за фейковые новости,  будет действовать во время избирательных кампаний, но не более чем за пять недель до дня голосования.

При этом исполнительные органы власти получат право быстро реагировать на появление дезинформации. Гражданам дадут возможность по ускоренной схеме отправлять в суд ссылки на материалы, которые, по их мнению, являются недостоверными, а судья сможет решать, подлежат ли они удалению.

Власти Малайзии одобрили закон, который вводит за публикацию фейковых новостей тюремный срок. Нарушителям грозит заключение до шести лет или огромный штраф  – более 100 тысяч евро. При этом в документе предусмотрена ответственность не только граждан Малайзии, но и иностранцев, если созданными или распространенными ими недостоверными сведениями был нанесен ущерб гражданину или стране.


В документе, который сейчас обсуждается в Госдуме, содержится норма, обязующая соцсети в течение 24 часов ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Также законопроектом предлагается обязать владельцев соцсетей с аудиторией более 100 тысяч российских пользователей в течение суток, открыть представительства в России. Если закон примут, владельцы соцсетей также будут обязаны вести реестр заявлений с жалобами на распространяемую информацию от пользователей и предоставлять его по первому требованию Роскомнадзору.

Помимо этого, предлагается возложить на владельца соцсети обязанность не допускать ее использование в целях сокрытия или фальсификации общественно значимых сведений распространения недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Кроме того, депутаты предлагают обязать соцсети осуществлять идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона.    

Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы из фракции "Единая Россия" Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Если закон примут, он вступит в силу с 1 июля 2018 года.

Автор: Александр Комаров12 апреля 2018, 14:12

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