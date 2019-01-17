Украинцы переживают за здоровье Путина
Простуда не обошла стороной и российского президента. Видео с кашляющим Владимиром Путиным появилось в Telegram-канале RIA _Kremlinpool.
"Кажется, простуда не обошла Путина стороной. На встрече с кабмином он покашливал", – подписан ролик.
Украинские СМИ, усердно тиражирующие эту "новость", делают далеко идущие выводы. Не отстают и комментаторы в соцсетях, устроившие по поводу возможной простуды российского президента целый праздник. "Надеемся, ждем... Люблю "Лебединое озеро", – злорадствуют пользователи.
Первое в наступившем году совещание с кабинетом министров Владимир Путин провел 16 января. Присутствовал на заседании и губернатор Челябинской области: одной из тем была трагедия в Магнитогорске.
Напомним, что 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов были извлечены тела 39 человек.
Владимир Путин решил, что дом надо расселить, хотя специалисты считают проживание в нем безопасным. По словам президента, на расселение дома целиком может потребоваться свыше миллиарда рублей. Средства, отметил Путин, предполагается получить из нескольких источников.
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