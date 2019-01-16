Выполнить немедленно: Путин принял важное решение по взрыву в Магнитогорске
Владимир Путин потребовал от присутствующего на мероприятии губернатора руководителя региона полностью расселить многоэтажку, пострадавшую от взрыва газа.
При этом президент подчеркнул, что по этому поводу к нему с просьбой обратились жители. Путин добавил, что прекрасно их понимает.
"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, трагедия большая. Дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", – цитирует Владимира Путина "Царьград". Прием сделать это президент наказал губернатору Дубровскому в кратчайшие сроки.
Российский лидер отметил, что на это уйдет больше миллиарда рублей. Предварительно деньги на новое жилье для жителей обрушившегося дома выделят из федерального и регионального бюджетов.
Но есть и третий источник, о котором напомнил Владимир Путин. "С "Магниткой" поговорим, - указал глава государства, заметив, что ″они откликаются всегда на подобные вещи".
Также президент предложил властям региона посоветоваться с жителями о том, что сделать на месте многоэтажки, пишет НСН. Возможно, это будет новое строительство или парк.
Напомним, утром 31 декабря прогремел взрыв в Магнитогорске – в результате обрушился подъезд здания. По данным Следственного комитета, газовое оборудование в доме не проверяли более шести месяцев. Завалы разбирали несколько дней. Были обнаружены тела 39 погибших. Шесть человек, в том числе 11-месячного ребенка, удалось спасти.
Как писали "Дни.ру", утром 14 января газ взорвался в городе Шахты Ростовской области. Погибла жительница одной из квартир, двое пострадали, судьба четверых остается неизвестной.
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