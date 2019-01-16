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Общество

Как взбучка от Путина расшевелила ленивых чиновников

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Так повелось в России, что без окрика начальства чиновники на местах почему-то очень долго раскачиваются и зачастую наплевательски относятся к исполнению своих прямых обязанностей. Примеров тому – великое множество, самый свежий – расселение полуразрушенного от взрыва газа дома в Магнитогорске.
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За несколько часов до Нового года жители дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске пережили настоящий шок – взрыв газа разрушил часть подъезда. Погибли люди, праздник был испорчен. Новый год пришлось встречать кому где – кого-то приютили родственники и друзья, кто-то довольствовался центром временного размещения в соседней школе.

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Очевидно, что всем, кто живет в полуразрушенном доме сам факт нахождения на месте трагедии в дальнейшем будет неприятен. Тем не менее, власти города, посовещавшись со специалистами, признали дом вполне пригодным для проживания и предложили жителям вернуться в свои квартиры. Разумеется, часть разрушенного подъезда решено снести, а оставшиеся две половинки здания оставить.

Жителям это не понравилось и они обратились лично к Владимиру Путину, так как начальники на местах слушать их или не захотели, или решили пойти по пути наименьшего сопротивления, а попросту экономии средств. Президент на специальном совещании по магнитогорской трагедии устроил чиновникам настоящую взбучку.

Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому полностью расселить пострадавший дом. Глава государства отметил, что жители города обратились к нему с этой с просьбой.

Фото: Валерий Шердюков/ТАСС

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Надо пойти навстречу людям и дом расселить. Целиком. Всем предоставить жилье ", – строго сказал Путин.

Президент привел предварительные расчеты, по которым расселение всего дома обойдется в 1 миллиард 300 миллионов рублей. По его словам, собрать эти деньги можно из трех источников – федерального, регионального бюджетов и из средств Магнитогорского металлургического комбината – градообразующего предприятия.

Путин потребовал решить вопрос с расселением в самые короткие сроки и представить предложения по поводу того, что затем появится на месте пострадавшего от взрыва дома. Получается, что деньги на новые квартиры для людей, испытавших шок, все-таки найти можно. Интересно, догадывались ли об этом местные руководители?

Примеров, когда только после прямого распоряжения президента губернаторы или мэры начинают что-то делать для людей – не счесть. Достаточно вспомнить любую из "Прямых линий" Путина, на которых ежегодно десятки россиян просят главу государства построить детскую площадку, отремонтировать подъезд, озеленить двор или вылечить ребенка, которому отказывают в лекарствах. Почему местные чинуши не выполняют просьбы людей до того, как они обращаются к гаранту Конституции, остается загадкой.

Фото: kremlin.ru

Вот и сегодня Путин в который уже раз напомнил членам правительства о том, что результаты его деятельности должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле.

"Я напомню простую истину: главная наша задача – это повышение качества жизни наших людей, граждан России, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры", - сказал Путин.

Автор: Александр Комаров16 января 2019, 21:58

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