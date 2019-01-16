Жуткие подробности покушения на Путина
Местным журналистам удалось узнать подробности задержания полицейскими 21-летнего Армина Алибашича. Остановили его для проверки документов в городе Нови-Пазар, почти в 200 километрах от Белграда. Патруль заинтересовался подозрительно большим рюкзаком, который нес Алибашич.
Оказалось, что там лежала винтовка с оптическим прицелом, а в квартире ваххабита полицейские нашли целый арсенал оружия и оборудования, необходимого для изготовления взрывных устройств. В смертоносной коллекции боевика были различные химические вещества, часы для подсоединения к бомбам, мобильные телефоны для активации взрывных устройств, провода, детонаторы.
Помимо этого, боевик хранил у себя дома флаг запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", агитационные материалы, листовки и соответствующую литературу.
Сыщики оперативно проверили контакты Алибашича и выяснили, что он готовил акцию к визиту Владимира Путина, намеченному на 17 января. Террорист подготовил бомбу и хотел взорвать ее в день прибытия российского президента в Белград.
Эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич считает, что ваххабит-подпольщик определенно работал не один. "Ваххабиты, такие как Алибашич, достаточно подготовлены, обучены и вооружены для совершения нападений как на стратегическую инфраструктуру государства, так и на места многочисленных скоплений гражданского населения. Я убежден, что арестованный ваххабит не одинок в этой акции и имеет сообщников", – приводит слова эксперта "Московский комсомолец".
Сербия остается одной из немногих европейских стран, поддерживающих дружеские отношения с Россией. Белград выступает против антироссийских санкций и обещает, что никогда не введет ограничительные меры в отношении друзей. Президент Александр Вучич – частый гость в Москве, последний раз он прилетал в Россию в октябре 2018 года.
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