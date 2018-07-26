Госдуме предложили работать по-новому
В ходе предпоследнего пленарного заседания, которое проходит
26 июля, председатель нижней палаты предложил коллегам-депутатам обсудить
возможность изменения графика заседаний и ряда других мероприятий в рамках работы
парламентариев. Если предложение будет поддержано большинством
законодателей, заседание Совета Думы будет проходить по понедельникам в
15:00, а пленарные заседания – со вторника по четверг с 10:00 до 14:00 без
перерыва.
"Это будет плюс по времени в отличие от предыдущего плана графика, когда мы работали два дня, – цитирует Вячеслава Володина "Парламентская газета". – Также мы можем проводить по вторникам, средам и четвергам заседания комитетов после обеда".
По словам думского спикера, выступления депутатов от фракций предлагается заслушивать перед началом "пленарок" по вторникам и четвергам. А время на правительственные часы зарезервировать на среду с 10:00 до 12:00.
Как отметил председатель нижней палаты парламента, при нынешнем графике, в котором существуют и дополнительные заседания, страдает работа в комитетах. А она, уверен Володин, "должна быть более динамичной и организованной".
Члены думских комитетов, по его словам, должны иметь возможность проводить заседания и слушания с экспертами. "Поэтому новый возможный график будет для них лучше", – пояснил спикер, предложив обсудить его завтра, в ходе завершающего весеннюю сессию пленарного заседания палаты.
Напомним, что в настоящее время депутаты Госдумы собираются на пленарные заседания во вторник (с 10:00 до 18:00) и четверг (с 10:00 до 15:00). Совет Госдумы созывается дважды в неделю – в понедельник (14:00) и среду (10:00). Заседания комитетов, комиссий и фракций проходят в понедельник, среду и пятницу.
Однако с учетом разбора законодательных завалов, доставшихся депутатам от предыдущих думских созывов, график работы законодателей становится заметно плотнее – парламентарии нередко принимают решения о проведении дополнительных "пленарок". К примеру, в последнюю рабочую неделю весенней сессии в Госдуме запланировано сразу четыре заседания. Последнее состоится в пятницу, 27 июля.
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