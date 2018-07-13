Нытье украинцев начало раздражать Европу

Невыполнение минских соглашений и слабая эффективность работы законодательной власти заставляет другие страны отворачиваться от Украины. Предстоящая встреча Трампа и Путина станет одной из последних возможностей включиться в мировую повестку.



Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич считает, что украинский вопрос стал раздражать Европу, а страна выпала из темы переговоров на международной арене, сообщает RT. Он обрадовался тому, что на ближайшей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа снова обсудят ситуацию вокруг Украины.

"Хорошо, что там украинский вопрос еще стоит, потому что я вот только вернулся с берлинского саммита Парламентской ассамблеи ОБСЕ, и, знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает", – заявил Шуфрич. По его словам, никто не понимает, почему не выполняются минские соглашения, почему украинский парламент не хочет принимать законы.

"Это не может сделать бундестаг, это не может сделать конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать Государственная дума. Это можем сделать только мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент", – сказал Шуфрич.

Сайт "Комсомольская правда" напоминает, что переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле заявили, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

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