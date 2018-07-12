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Политика

Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Klimentyev
До встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа осталось несколько дней. Переговоры двух лидеров состоятся в Хельсинки 16 июля. На этом фоне в Соединенных Штатах вновь активизировалась тема связи главы Белого дома с Москвой. Сам Трамп уже был вынужден подыгрывать своим злопыхателям, стараясь отвести от себя их обвинения. Ради этого он делал весьма недружественные заявления в адрес России, бил в грудь и называл себя "худшим кошмаром Кремля". Новая медийная атака на американского лидера призвана предотвратить возможные договоренности между Путиным и Трампом и заставить главу Белого дома продолжить внешнеполитическую линию своего предшественника Барака Обамы, который разговаривал с Москвой языком угроз и ультиматумов.
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Еще не отгремело расследование комиссии американского юриста Роберта Мюллера о якобы связи Трампа с Россией, как масла в огонь решило подлить издание New York Magazine. Газета заявила, что миллиардера могли завербовать в 1987 году, когда он посещал Москву. Данное предположение, отметил автор, является "правдоподобной теорией ошеломляющего сговора". 

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В издании посчитали, что поездка в Москву 31 год назад якобы стала началом политической карьеры Трампа, ведь именно оттуда, уверяют американские журналисты, нынешний глава Белого дома вернулся с политическими амбициями, которых до этого у него не наблюдалось. В связи с этим, делают предположение в New York Magazine, у Москвы может быть некий компромат на миллиардера.  

Очередной всплеск истерии "Трамп – агент России" наблюдается за несколько дней до начала долгожданного саммита в Хельсинки. Столицу Финляндии помощник Владимира Путина Юрий Ушаков назвал удобным для всех сторон местом. Рассказал чиновник и о программе встречи. По его словам, планируется протокольная часть, беседа двух лидеров с глазу на глаз, а также совместная пресс-конференция.  

 

  

Будучи припертым к стенке очередными обвинениями в свой адрес, Трамп вместо реального диалога со своим российским коллегой может скатиться к примитивному языку ультиматумов, который использовала администрация Барака Обамы. В Кремле явно предусмотрели возможность такого развития событий: Владимир Путин в ходе недавних переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном отдельно подчеркнул важность диалога именно на основе признания равенства двух сторон, а не по принципу "старший – младший". 

К тому же необходимо учитывать, что американская политическая элита все еще проникнута идеями "мессианства" и "исключительности" США. Показательно заявление госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. "Наша – уникальная, исключительная страна. Россия – уникальная, но не исключительная", – заявил он в ходе выступления в сенатском комитете по иностранным делам. Суть этого заявления в том, что Вашингтону, по мнению чиновника, позволено из-за своей "исключительности" делать то, что не позволено другим. А это значит, что Трамп вполне может включить уже заезженную пластинку с ультиматумами в адрес России, которую американская элита по-прежнему не воспринимает как ровню. 

Эксперты между тем отмечают, что сам факт встречи президентов двух стран – уже большое достижение для российско-американских отношений в их нынешнем виде. По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Аллы Бучковой, с большой долей вероятности стороны будут обсуждать темы кибербезопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также восстановление членства Москвы в G7.  

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов соглашается, что сирийская проблематика будет одной из основных тем переговоров Путина и Трампа. "Президенты обсудят положение дел в зоне деэскалации на юге страны на границе с Израилем, так как Россия и США являются странами-гарантами этой зоны наряду с Иорданией", – сказал политолог в беседе с корреспондентом Dni.Ru.  

Какого-то прорыва от встречи ожидать не стоит, полагает аналитик. Несмотря на двусмысленные заявления главы Белого дома о Крыме, Иванов уверен, что воссоединение полуострова с Россией американский лидер не признает. Кроме того, добавил эксперт, Трамп – человек, учитывающий лишь собственные интересы, и хорошая сделка для него та, которая выгодна только ему. "В этом смысле не факт, что на саммите стороны вообще смогут до чего-либо договориться, особенно если Трамп вдруг решит перейти на язык ультиматумов", – подчеркнул эксперт. 

Политолог отметил, что президент США может предъявить своему российского коллеге ряд требований: сдерживание Китая, отказ от тесных отношений с Ираном и уход с Донбасса. "Что мы можем сказать по этому поводу: отойдите от наших границ и дайте нам контроль над странами СНГ. Может быть, американцы и пойдут на это. Но я с трудом себе это представляю", – резюмировал аналитик. 

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Автор: Иван Поляков12 июля 2018, 21:57
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