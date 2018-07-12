Трамп сделал важное заявление по Крыму

Дональд Трамп решил сохранять интригу в вопросе признания Крыма российским. За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский президент дал понять, что еще поторгуется по этому поводу с Кремлем.

После того как Трамп дал задания всем членам НАТО на саммите в Брюсселе повышать обороноспособность, дело дошло до обсуждения злободневной темы последних лет. Российский Крым не дает покоя Вашингтону и его союзникам.

Американский президент заявил, что ему не нравится ситуация вокруг Крыма и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как я пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в мою", – сказал Трамп на внеплановой пресс-конференции в Брюсселе.

"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам сказать", – приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, в июне 2018 года на вопрос о признании Крыма российским Трамп ответил: "Посмотрим", это дало наблюдателям и экспертам пищу для размышлений. Некоторые утверждали, что глава Белого дома уже чуть ли не признал очевидное. Другие высказывали мнение, что окончательный вердикт на эту тему Трамп вынесет 16 июля в Хельсинки на встрече с Владимиром Путиным.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по этому поводу заявил, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, его нет в повестке саммита в Хельсинки.

Между тем на этой неделе в прессе появилась информация о большой сделке, которая якобы готовится к встрече Трампа с Путиным и которая серьезно поменяет расстановку сил во всем мире. Речь идет об обмене Украины на Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в арабской республике. Взамен Запад снимет с Москвы санкции, введенные из-за ситуации с Крымом.

Что касается сегодняшней встречи в Брюсселе, то ее повестка так или иначе была связана с Россией. В частности, лидеры стран НАТО обсуждали масштабный проект "Северный поток – 2", который очень не нравится Трампу. Он очередной раз сделал такое заявление и добавил, что всем союзникам Америки нужно срочно решить, что делать со строящимся газопроводом.