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Политика

Володин: Парламентариям важно расширять диалог

Вячеслав Володин. Фото: vk.com/duma
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность расширения диалога между законодателями всех стран мира. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе встречи с главой Парламентской конференции Балтийского моря Йоргеном Петтерссоном, который прибыл в Москву на международный форум "Развитие парламентаризма".

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"Должен быть диалог. Чтобы он состоялся, нам важно друг друга слышать", – сказал Володин. Он поблагодарил Петтерссона за вклад в развитие отношений с Россией.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам спикера, во времена, когда некоторые страны пытаются закрыть глаза и не слышать очевидные вещи, очень важно, чтобы был диалог. "Это дорогого стоит", – добавил председатель нижней палаты.

Володин напомнил слова депутата Госдумы Валентины Пивненко. Она отметила конструктивную позицию Финляндии, которая вывела из-под санкционного режима ряд выгодных проектов приграничного сотрудничества с Россией.

Глава Парламентской конференции Балтийского моря также подчеркнул значимость диалога. По его словам, прекращение разговора ведет лишь к увеличению количества проблем.

Йорген Петтерссон. Фото: vk.com/duma

Поэтому, отметил он, важно, чтобы законодатели встречались друг с другом, обсуждали актуальные проблемы. "Сделаю все возможное и приложу максимум усилий на предстоящей конференции", – добавил Петтерсон.

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из 100 стран мира.

Фото: vk.com/duma

В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.

Автор: Иван Поляков3 июня 2018, 15:42

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