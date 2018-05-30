Госдума перешла на английский в соцсетях

Госдума расширяет горизонты общения в соцсетях. В преддверии Международного форума "Развитие парламентаризма" в Twitter и Facebook появились англоязычные аккаунты.

Как отмечают в Думе, это один из этапов расширения информационного освещения ее работы на иностранную аудиторию с целью объективного донесения информации о законотворческой деятельности в России.

До конца весенней сессии в Сети появится англоязычная версия официального сайта Госдумы. Пока же аккаунты на английском языке запущены в Twitter и Facebook.

Сейчас Госдума присутствует в пяти социальных сетях: Twitter, Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram. Наполнением занимается объединенная редакция, состоящая из профессиональных журналистов с опытом работы в ведущих федеральных изданиях.

Напомним, что Международный форум по развитию парламентаризма пройдет в российской столице 4-5 июня 2018 года. Среди участников встречи ожидаются авторитетные эксперты, ученые, политологи и законодатели из разных стран мира. Одна из задач форума – сформировать в парламентской плоскости устойчивый круг партнеров.

In advance of the International Forum «Development of Parliamentarism», which will be held on June 4-5 in Moscow, we are launching our English Facebook and Twitter accounts.https://t.co/W12b5mK9K8https://t.co/aNEs0SGJ6q pic.twitter.com/A5bcjhztRx — State Duma (@state_duma) 30 мая 2018 г.

Стоит отметить, что развитие межпарламентских отношений обозначено спикером Думы Вячеславом Володиным как один из приоритетов деятельности депутатов. На думской площадке в прошлом году прошла международная конференция "Парламентарии против наркотиков", а в Санкт-Петербурге состоялась 137-я ассамблея Межпарламентского союза.