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Экономика

Госдума приняла поправки в бюджет-2018

Фото: duma.gov.ru
Изменения в главный финансовый документ страны на текущий год прошли процедуру второго чтения в нижней палате парламента. Необходимость корректировки параметров бюджета связана с изменением ситуации в мире и стране. Благодаря процессам, происходящим в глобальной и российской экономиках, удалось увеличить расходы по ряду направлений и избавить бюджет от дефицита.
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Согласно одобренному тексту законопроекта, вносящего изменения в бюджет на текущий год, дефицит, составляющий по предыдущим расчетам 1,3% ВВП, сменится профицитом в размере 0,5% ВВП. Что касается доходов бюджета, то они увеличатся на 1,815 триллиона рублей и составят 17,073 триллиона. Одновременно вырастут расходы – на 61,9 миллиарда, до 16,591 триллиона рублей. Также, согласно обновленному прогнозу правительства, уровень годовой инфляции сократится с 4 до 2,8%.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Принятые поправки отражают растущие доходы бюджета. Дополнительные деньги пойдут на финансирование ряда социальных направлений и формирование резервов. Всего перераспределяется более 26 миллиардов рублей. Обсуждение поправок в главный финансовый документ страны вызвало у депутатов ряд вопросов, которые они тут же задавали первому вице-премьеру, главе Минфина Антону Силуанову, присутствовавшему в зале заседаний.

Одна из тем касалась увеличения размера субсидий для общероссийских организаций инвалидов. Ее ранее поднимал депутат Олег Смолин и поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В итоге соответствующее предложение получило отражение в проекте постановления Госдумы о принятии законопроекта во втором чтении.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, в ходе обсуждения поправок председатель нижней палаты поддержал предложение об освобождении Героев соцтруда от платы за капремонт. "Это уважаемые люди, те, кто во многом сделал нашу страну процветающей и сильной, – сказал Вячеслав Володин. – Сегодня они уже преклонного возраста, но мы должны помнить об их вкладе в развитие нашей страны".

Идею озвучила глава думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия"). Она отметила, что Герои Советского Союза уже освобождены от платы за капремонт, и было бы логично освободить от нее и Героев труда.

Галина Хованская. Фото: duma.gov.ru

Решение, где брать деньги на финансирование этого вопроса, должно быть найдено к третьему чтению. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров ("Единая Россия") согласился, что нужно восстановить справедливость, и предложил изыскать средства из Резервного фонда правительства.

Андрей Макаров. Фото: duma.gov.ru

Антон Силуанов, в свою очередь, пообещал найти деньги, чтобы обеспечить льготами Героев труда. "После принятия закона мы незамедлительно найдем ресурсы, которые пойдут на Героев социалистического труда, на оплату коммунальных услуг и тех льгот, которые им положены", – сказал он.

Депутат-коммунист Вера Ганзя, в свою очередь, обратила внимание на проблему создания и развития метрополитена в регионах и мегаполисах. Она считает, что правительство способно решить этот вопрос в рамках программы по созданию агломераций.

Коллегу-депутата поддержал Вячеслав Володин, предложивший кабмину рассмотреть вопрос оказания помощи субъектам Федерации по этому направлению. Спикер Госдумы отметил, что Антон Силуанов всегда дает "железные обещания", поэтому регионы смогут рассчитывать на помощь в развитии транспортной доступности.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Кроме того, Госдума по предложению Вячеслава Володина поручила бюджетному комитету при подготовке законопроекта к третьему чтению включить в проект постановления пункты о дополнительном финансировании сельского хозяйства. Внимание к этому вопросу привлек председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ). Так, по его словам, ситуация в агропромышленном комплексе вызывает обеспокоенность.

Парламентарий отметил, что размер инвестиций в сельское хозяйство в текущем году вырос вдвое по сравнению с предыдущими годами, однако размер инвестиционных кредитов сегодня очень мал и до двух сотен отобранных проектов не могут финансироваться в необходимом объеме.

Фото: duma.gov.ru

Спикер нижней палаты обратил внимание коллег-депутатов на эту проблему и поручил внимательно отслеживать ситуацию с использованием бюджетных средств. "Когда у нас не расходуются средства, выделенные на сельское хозяйство, это ненормально", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин поручил главе комитета по бюджету Андрею Макарову вместе с Минфином при принятии поправок в бюджет-2018 подготовить проект постановления, где отразить необходимость выделения средств на развитие сельского хозяйства. Планируется, что в третьем чтении законопроект будет рассмотрен в четверг, 21 июня.

Автор: Денис Попов19 июня 2018, 14:02

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