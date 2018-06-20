Госдума приравняла день в СИЗО к полутора дням в колонии
Эту поправку в Уголовный кодекс в полной
мере можно отнести к документам – рекордсменам по срокам рассмотрения: законопроект ожидал принятия около десяти лет. На этот факт в ходе обсуждения обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав
Володин.
По его словам, в седьмом созыве нижней палаты парламента депутаты занимаются анализом и разбором проектов законов, внесенных предыдущими думскими составами. "Часть из них абсолютно ожидаема обществом, – сказал председатель Госдумы. – Коллеги, завтра мы с вами, возможно, завершим рассмотрение данного законопроекта".
Согласно принятым поправкам, один день, проведенный арестантом в СИЗО, будет приравниваться к полутора дням нахождения в воспитательной или колонии общего режима или двум дням в колонии-поселении. Для осужденных на отбывание срока в тюрьмах, колониях особого и строгого режима остается в силе правило "день за день", который пока действует и для других категорий заключенных.
Как отметил представлявший документ глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, не предусматривается распространение зачета дней проведения под стражей до суда для террористов, рецидивистов, а также помилованных осужденных на смертную казнь. "Принятие поправок должно послужить гуманизации уголовно-исполнительной системы и реализации принципа справедливости", – уточнил парламентарий.
В соответствии с Конституцией принятая поправка будет иметь обратную силу. На практике это будет означать, что для лиц, которые сегодня находятся в местах лишения свободы, будет производиться перерасчет срока наказания. В третьем, окончательном чтении законопроект планируется рассмотреть завтра.
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